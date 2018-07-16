Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Татарстане директора ООО «Тукай» оштрафовали за невыплату зарплаты 37 сотрудникам компании, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Руководство ООО «Тургай» в течение двух месяцев (с марта по апрель текущего года) не платило 37 сотрудникам предприятия зарплату. За это время долг перед рабочими превысил один миллион рублей.

К тому же, компания и раньше систематически задерживала зарплату своим сотрудникам.

Прокуратура возбудила в отношении директора ООО «Тукай» административное дело и оштрафовала его на 20 тысяч рублей. Помимо этого, руководителю компании вынесено представление об устранении всех выявленных нарушений, а главный бухгалтер предприятия был привлечен к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства в дело прокуратуры долг перед работниками компании был погашен в полном объеме.