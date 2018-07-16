Крымчане не могут забронировать отель через Booking.com

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Система онлайн-бронирования отелей и билетов Booking.com стала недоступна для жителей Крыма, пишет «Коммерсантъ».
При попытке забронировать жилье через сервис сайт выдает выдает фразу «К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха». При этом через систему можно выбрать гостиницу, если целью путешествия является работа.
В компании рассказали, что на закрытие сайта на территории Крыма повлияли санкции ЕС. Поскольку головной офис Booking.com базируется в Амстердаме, компании не разрешается предоставлять услугу, непосредственно связанную с туристической деятельностью на территории Крыма.
Напомним, что в ЕС Крым называют незаконно аннексированной частью Украины и не признают референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России.
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