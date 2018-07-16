Пропавших хищников разыскивают сразу восемь полицейских нарядов и вертолет.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Чехии из частного зоопарка сбежали два льва и тигр, сообщает Росбалт.

Трех хищников забрали из немецкого зоопарк и должны были отправить в Турцию. Но животные не стали дожидаться отправки и совершили побег. Хищники сломали затвор в клетке и сбежали.

Жителей городка Градецк попросили на время поисковой операции оставаться дома. Сбежавшую троицу разыскивают восемь нарядов полиции и вертолет.