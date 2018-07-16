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Татар-информ

16 июля 2018, 18:28

Общество

В Нижегородской области ввели карантин по африканской чуме свиней

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Ветеринары предотвращают распространение возбудителя особо опасного заболевания среди животных.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В деревне Комарово Нижегородской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщает портал NewsNN со ссылкой на данные управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Особо опасное заболевание нашли после исследований проб материала от вынужденно убитой свиньи в личном подсобном хозяйстве. Специалисты выявили генетический материал ДНК вируса АЧС.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ от 12 июля 2018 года, который установил карантин по АЧС в Комарово. Специалисты приступили к ликвидации очага заболевания и предотвращению распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

Портал NewsNN передает, что в начале июля карантин по АЧС ввели в соседнем Сосновском районе после обнаружения генома вируса у трех павших свиней.

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