Библиотека для слепых РТ помогла «забракованному» казанским хостелом британскому слепоглухому

Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Сотрудники Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ помогли познакомиться с Казанью слепоглухому британскому путешественнику Тони Джайлзу, которого, узнав о его состоянии здоровья, отказался поселить предварительно забронированный хостел. Об этом сообщила сегодня в ИА «Татар-информ» на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» заведующая отделом организационно-методической и библиографической деятельности спецбиблиотеки Татарстана Гелюся Закирова.

Британец путешествует по всему миру один. Несмотря на 80-процентную потерю слуха и полное отсутствие зрения, за 18 лет он уже побывал 127 странах. При этом путешественник не пользуется слуховым аппаратом и с 2008 года живет с трансплантированной почкой.

«Тони Джайлз побывал в Казани в мае. Узнав о том, что у него проблемы со зрением и слухом, Тони отказал хостел, который он забронировал. Наша задача решить и эту проблему тоже: мы будем активно подключаться и работать (со слабовидящими туристами – прим. Т-и). Тут ведь еще сложность в том, что если у него появилась проблема, он нам позвонить не может... Но в итоге его принял другой хостел, а с помощью сотрудников библиотеки для слабовидящих он побывал в Казанском Кремле и на некоторых улицах города», – рассказала Гелюся Закирова.

При этом она отметила, что Республиканская специальная библиотека для слепых и слабовидящих РТ запрашивала у Госкомитета РТ по туризму данные по числу туристов с проблемами зрения, посещающих республику. Однако такая статистика не ведется, и учреждение извещает о своих программах, в том числе экскурсиях по экологическому гиду Татарстана для слабовидящих, через сеть специализированных библиотек России. О визите Тони Джайлза библиотека узнала из тематического чата.

«В прошлом году мы издали “Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана” в доступных форматах для инвалидов по зрению – шрифтом Брайля. Маленькая карманная книжечка в нашем случае получилось довольно большой и в пяти томах. Издали также ее в аудиоформате на диске и на флешкартах. Кроме того, она доступна в интернет-библиотеке “Логос”. Нами также реализован большой проект “Татарстан на кончиках пальцев” – это более 12 книг, посвященных природным местам РТ. Библиотека организует выездные экскурсии на природные объекты и памятники, которые, помимо профессионального экскурсовода, сопровождают наши тифлокомментаторы (закадровое описание видеоряда – прим. Т-и). По таким турам к нам обращаются из специализированных библиотек РФ (а их более 60), из ВОЗ, затем мы прорабатываем маршруты. Не могу сказать, что сейчас это налаженная схема, – мы в начале пути и работаем в этом направлении», – рассказала Гелюся Закирова.

Возможностью познакомиться с экомаршрутом уже воспользовались, например, группы слабовидящих туристов из Екатеринбурга, Самары, Уфы. При участии Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих РТ в казанском музее чак-чака побывал и российский путешественник Владимир Васкевич, который, кроме того, дал в Казани мотивационный мастер-класс о туризме для людей с неидеальным зрением.

«Такие группы составляют из 5-6 человек. Мы уже выезжали в Печищи, Голубые озера, в Чистополь… Привлекали профессионального экскурсовода – Леонида Абрамова, а наши специалисты дополняют экскурсии тем, что нужно непосредственно незрячим – тактильными подсказками. Некоторые спросят: “В чем смысл таких выездных экскурсий для незрячих, они же ничего не видят?”. Но они играют важную роль в реабилитационной работе с такими людьми и к тому же позволяют им прочувствовать атмосферу места, его настроение», – резюмировала спикер.

