Родственники Игоря Нетто поблагодарили Казань за память о легендарном футболисте

Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Зять легендарного футболиста Игоря Нетто Михаил Захаров и его супруга поблагодарили казанских художников за паблик-арт с изображением футболиста, сообщает пресс-мэрия Казани.

«Работа просто потрясающая! Настоящий Игорь Александрович!» — оценил работу Захаров.

Также он отметил, что Казань является единственным городом, который за время проведения мундиаля в России вспомнил об Игоре Нетто.

Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.

Один из авторов идеи, художник из творческого коллектива «Супернова» Дмитрий Кудинов рассказал, что во всех городах-участниках появились паблик-арты с изображением одних и тех же великих футболистов, поэтому творческий коллектив решил необычный паблик-арт.

«Игорь Александрович Нетто — легендарен и в футболе, и в хоккее», — сказал Кудинов, отметив, что здание с изображением находится недалеко от футбольного и хоккейного стадионов «Казань Арена» и «Татнефть-Арена».