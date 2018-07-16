Родственники Игоря Нетто поблагодарили Казань за память о легендарном футболисте

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Фото: Султан Исхаков
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Зять легендарного футболиста Игоря Нетто Михаил Захаров и его супруга поблагодарили казанских художников за паблик-арт с изображением футболиста, сообщает пресс-мэрия Казани.
«Работа просто потрясающая! Настоящий Игорь Александрович!» — оценил работу Захаров.
Также он отметил, что Казань является единственным городом, который за время проведения мундиаля в России вспомнил об Игоре Нетто.
Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.
Один из авторов идеи, художник из творческого коллектива «Супернова» Дмитрий Кудинов рассказал, что во всех городах-участниках появились паблик-арты с изображением одних и тех же великих футболистов, поэтому творческий коллектив решил необычный паблик-арт.
«Игорь Александрович Нетто — легендарен и в футболе, и в хоккее», — сказал Кудинов, отметив, что здание с изображением находится недалеко от футбольного и хоккейного стадионов «Казань Арена» и «Татнефть-Арена».
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