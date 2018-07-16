Главное
В Мамадыше на Вятке двух подростков на лодке унесло течением

Татар-информ

16 июля 2018, 18:00

Культура

Юным участникам «Территории ART-развития ARToЛЕТ» расскажут о красотах Казани

Рекомендуем

Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 17 июля в Музее исламской культуры состоится мастер-класс на тему «Территория ART-развития ARToЛЕТ», сообщает Минкультуры РТ.

Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию к этому стихотворению казанской поэтессы, архитектора и дизайнера Инессы Фа.

В своем творчестве поэт обращается к различным жизненным темам, но особое место она отводит красоте и загадочности Казани, истории города, архитектуре, легендам и мифам.

Участники мастер-класса познакомятся с необычными и веселыми способами создания изображения. На мастер-класс допускаются гости свыше пяти лет.

Ведущими мастер-класса станут казанские архитекторы Эльза Баширова и Диляра Галиакберова.

Реклама

Следующая новость

В Лаишеве вручили Республиканскую премию имени Державина
Новости дня
18:44
Крымчане не могут забронировать отель через Booking.com
18:28
В Нижегородской области ввели карантин по африканской чуме свиней
18:25
В Татарстане директора ООО «Тукай» оштрафовали за невыплату зарплаты 37 сотрудникам компании

Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.

18:18
Мэрия Казани начала готовить граффити к ЧМ-2018 за 6 месяцев

Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».

18:14
Министерство экологии РТ: Фестиваль юннатов в 2019 году будет масштабнее прошедшего
18:00
Юным участникам «Территории ART-развития ARToЛЕТ» расскажут о красотах Казани

Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.

17:48
Библиотека для слепых РТ помогла «забракованному» казанским хостелом британскому слепоглухому

Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.

17:30
Родственники Игоря Нетто поблагодарили Казань за память о легендарном футболисте

Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.

17:14
Переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз продлились более 2 часов
17:07
При пожаре в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 11 человек
17:01
Посольство Франции закрывает торгпредство в РФ
16:53
В Набережных Челнах найден мертвым заместитель директора ДЮСШ «Витязь»
16:51
Рустам Минниханов развеял миф об исламском банкинге

Президент Татарстана отметил, что для успешного развития исламского банкинга в России нужно изменить существующее законодательство.

16:34
Татарстан, РАНХиГС и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, ректором вуза Владимиром Мау и зампредом правления банка Вадимом Куликом.

16:24
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из России
16:15
Жертвами страшной аварии под Оренбургом стали четыре человека
16:10
Рустам Минниханов: Кубок ЧМ-2018 должен был принадлежать сборной России

Президент Татарстана сказал, что после мундиаля у страны появилась уверенность в национальной сборной.

16:00
Роспотребнадзор рекомендует казанцам не купаться в Комсомольском озере

Качество воды на пляже «Комсомольский» не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

15:59
МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики о мерах безопасности в непогоду

В ближайшие сутки в Татарстане пройдут грозы, сопровождаемые сильным ветром.

15:45
Саранские приставы не смогли взыскать в Жерара Депардье долги по налогам
15:44
Минниханов обсудил с заместителем министра связи РФ реализацию программы «Цифровое здравоохранение»

Тестирование технологий программы планируется проводить в нескольких российских регионах.

15:40
Институт проблем экологии АН РТ поможет Свияжску создать экологический маршрут

Специалисты обследуют Голубой залив для разработки «зеленого тура» по островам акватории.

15:40
Министр спорта РТ об Олимпиаде в Казани: Это очень-очень отдаленная перспектива

После снятия с России запрета на участие в заявочных кампаниях, можно будет рассмотреть ряд олимпийских направлений, подчеркнул Владимир Леонов.

15:25
В Набережных Челнах пятый день подряд ищут 15-летнюю школьницу
15:16
Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

В Иннополисе открылся VII Международный Летний кампус РАНХиГС, участниками которого стали более 200 участников.

События

16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?

16 июляБудни 16 – 19 июля в Казани: JAZZ в Кремле, Цветочный фестиваль, литературный марафон

16 июляОлег Пелевин: Стратегия-2030 оживила гражданскую активность татарстанцев

16 июляБизнес на тортах: все секреты кондитеров Казани

16 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

15 июляПо улицам Челнов медвежонка водили: волонтеры Автограда опасаются за судьбу лесного зверя

15 июляБывают ли огурцы и помидоры без пестицидов и как не отравиться нитратами — отвечают эксперты