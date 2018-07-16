Юным участникам «Территории ART-развития ARToЛЕТ» расскажут о красотах Казани

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 17 июля в Музее исламской культуры состоится мастер-класс на тему «Территория ART-развития ARToЛЕТ», сообщает Минкультуры РТ.
Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию к этому стихотворению казанской поэтессы, архитектора и дизайнера Инессы Фа.
В своем творчестве поэт обращается к различным жизненным темам, но особое место она отводит красоте и загадочности Казани, истории города, архитектуре, легендам и мифам.
Участники мастер-класса познакомятся с необычными и веселыми способами создания изображения. На мастер-класс допускаются гости свыше пяти лет.
Ведущими мастер-класса станут казанские архитекторы Эльза Баширова и Диляра Галиакберова.
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