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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). При пожаре в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 11 человек, сообщает РИА Новости.
Сегодня днем в доме №22 по улице Авиационная вспыхнул пожар. Пожарные, прибывшие к месту ЧП, быстро справились с огнем. Площадь возгорания составила 50 кв. метров.
В результате инцидента пострадали 11 человек. Причины ЧП устанавливаются.
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