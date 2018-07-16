Главное
Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

Татар-информ

16 июля 2018, 16:51

Экономика и финансы

Рустам Минниханов развеял миф об исламском банкинге

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов


Президент Татарстана отметил, что для успешного развития исламского банкинга в России нужно изменить существующее законодательство.

(Иннополис, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Исламский банкинг требует пересмотра действующего законодательства и профессиональных специалистов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, отвечая на вопрос одного из участников Международного Летнего кампуса РАНХиГС 2018. 

Он отметил, что вся тема халяль, куда входит и исламский банкинг, для Татарстана в новинку, но в республике знают об «огромном рынке халяльного образа жизни». 

«У многих представление, что исламский банкинг — это сходил в мечеть, помолился, тебе денег дали. Ничего подобного. Такой же банк. Многие европейские страны используют эти инструменты», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что тема исламских финансов активно обсуждалась на Международном форуме Kazan Summit — 2018, который прошел в Казани 10 — 12 мая.

Реклама

Следующая новость

Татарстан, РАНХиГС и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Новости дня
17:30
Родственники Игоря Нетто поблагодарили Казань за память о легендарном футболисте

Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.

17:14
Переговоры Трампа и Путина с глазу на глаз продлились более 2 часов
17:07
При пожаре в автосервисе на северо-западе Москвы пострадали 11 человек
17:01
Посольство Франции закрывает торгпредство в РФ
16:53
В Набережных Челнах найден мертвым заместитель директора ДЮСШ «Витязь»
16:51
Рустам Минниханов развеял миф об исламском банкинге

Президент Татарстана отметил, что для успешного развития исламского банкинга в России нужно изменить существующее законодательство.

16:34
Татарстан, РАНХиГС и Газпромбанк подписали соглашение о сотрудничестве

Документ подписан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, ректором вуза Владимиром Мау и зампредом правления банка Вадимом Куликом.

16:24
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из России
16:15
Жертвами страшной аварии под Оренбургом стали четыре человека
16:10
Рустам Минниханов: Кубок ЧМ-2018 должен был принадлежать сборной России

Президент Татарстана сказал, что после мундиаля у страны появилась уверенность в национальной сборной.

16:00
Роспотребнадзор рекомендует казанцам не купаться в Комсомольском озере

Качество воды на пляже «Комсомольский» не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

15:59
МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики о мерах безопасности в непогоду

В ближайшие сутки в Татарстане пройдут грозы, сопровождаемые сильным ветром.

15:45
Саранские приставы не смогли взыскать в Жерара Депардье долги по налогам
15:44
Минниханов обсудил с заместителем министра связи РФ реализацию программы «Цифровое здравоохранение»

Тестирование технологий программы планируется проводить в нескольких российских регионах.

15:40
Институт проблем экологии АН РТ поможет Свияжску создать экологический маршрут

Специалисты обследуют Голубой залив для разработки «зеленого тура» по островам акватории.

15:40
Министр спорта РТ об Олимпиаде в Казани: Это очень-очень отдаленная перспектива

После снятия с России запрета на участие в заявочных кампаниях, можно будет рассмотреть ряд олимпийских направлений, подчеркнул Владимир Леонов.

15:25
В Набережных Челнах пятый день подряд ищут 15-летнюю школьницу
15:16
Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

В Иннополисе открылся VII Международный Летний кампус РАНХиГС, участниками которого стали более 200 участников.

15:10
Трамп поздравил Путина с успешным проведением ЧМ-2018
15:02
На повышение квалификации россиян предпенсионного возраста планируют выделять 5 млрд рублей в год
15:00
МегаФон» в Казани развернул пилотную зону 5G для автономных электробусов «КАМАЗ»
14:52
В 35-м комплексе Набережных Челнов построят православную гимназию

Уже готов эскизный проект будущего учебного заведения, теперь предстоит разработать рабочий проект и пройти госэкспертизу.

14:50
Трафик аэропорта «Казань» во время ЧМ превысил показатели за 2017 год в два раза

За время проведения мундиаля в аэропорту Казани было обслужено 1 тысяча 686 рейсов.

14:41
Бюджетный Комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство
14:35
Два человека получили травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Лаишево

От удара машины раскидало по разным сторонам дороги.

События

16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?

16 июляБудни 16 – 19 июля в Казани: JAZZ в Кремле, Цветочный фестиваль, литературный марафон

16 июляОлег Пелевин: Стратегия-2030 оживила гражданскую активность татарстанцев

16 июляБизнес на тортах: все секреты кондитеров Казани

16 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

15 июляПо улицам Челнов медвежонка водили: волонтеры Автограда опасаются за судьбу лесного зверя

15 июляБывают ли огурцы и помидоры без пестицидов и как не отравиться нитратами — отвечают эксперты