Рустам Минниханов развеял миф об исламском банкинге

Президент Татарстана отметил, что для успешного развития исламского банкинга в России нужно изменить существующее законодательство.

(Иннополис, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Исламский банкинг требует пересмотра действующего законодательства и профессиональных специалистов. Об этом Президент Татарстана Рустам Минниханов сказал, отвечая на вопрос одного из участников Международного Летнего кампуса РАНХиГС 2018.

Он отметил, что вся тема халяль, куда входит и исламский банкинг, для Татарстана в новинку, но в республике знают об «огромном рынке халяльного образа жизни».

«У многих представление, что исламский банкинг — это сходил в мечеть, помолился, тебе денег дали. Ничего подобного. Такой же банк. Многие европейские страны используют эти инструменты», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он также напомнил, что тема исламских финансов активно обсуждалась на Международном форуме Kazan Summit — 2018, который прошел в Казани 10 — 12 мая.