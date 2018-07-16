Посольство Франции закрывает торгпредство в РФ

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Посольство Франции в Москве закрывает представительство по торговле и инвестициям, которое обеспечивает деятельность Business France в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.
Отмечается, что «Business France больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства».
В последние месяцы ухудшились условия осуществления Business France своей деятельности в России, в частности в связи с незаконными арестами, которые были наложены на его банковский счет, несмотря на то что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, имеющего дипломатический паспорт, объяснили в посольстве.
В дальнейшем агентство Business France будет опираться на российских негосударственных партнеров, чтобы обеспечить преемственность услуг, которые Франция намерена им предоставлять, говорится в релизе.
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