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Татар-информ

16 июля 2018, 20:23

Происшествия

Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей из Альметьевска

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В 2018 году зафиксировано уже 12 подобных случаев атаки мошенников на татарстанских бизнесменов.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Лжесотрудники Роспотребнадзора вымогали деньги у предпринимателей из Альметьевска.

По данным надзорного органа, 13 июля в Альметьевский территориальный отдел управления поступили заявления от бизнесменов, которые рассказали, что им звонит неизвестная женщина и, представившись сотрудницей Управления Роспотребнадзора по РТ, требует перечислить две тысячи рублей за приобретение комплекта нормативно-правовых актов, ссылаясь на грядущую плановую проверку. По словам предпринимателей, звонившая назвалась Анастасией Николаевной.

Только за 2018 год было зафиксировано 12 подобных случаев атаки мошенников на предпринимателей Татарстана.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что надзорный орган не имеет никакого отношения к этим звонкам и требованиям о переводе денег, а все подобные случаи являются мошенничеством. Обо всех фактах и попытках мошенничества жители республики могут сообщить по телефону горячей линии: 8-987-296-47-10.
 

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