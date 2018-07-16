Рустам Минниханов: Кубок ЧМ-2018 должен был принадлежать сборной России

Президент Татарстана сказал, что после мундиаля у страны появилась уверенность в национальной сборной.

(Иннополис, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Чемпионом мирового первенства по футболу должна была стать сборная России. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов, общаясь с журналистами в Иннополисе.

«У нас появилась очень большая уверенность в нашем футболе. Все время пытались сказать, что Россия неспособна что-то сделать в футболе. Она способна! Наша сборная это показала», — отметил Минниханов.

Он добавил, что и дальше будет болеть за российскую сборную и ни за какую другую.