Рустам Минниханов: Кубок ЧМ-2018 должен был принадлежать сборной России

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Иннополис, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Чемпионом мирового первенства по футболу должна была стать сборная России. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов, общаясь с журналистами в Иннополисе.
«У нас появилась очень большая уверенность в нашем футболе. Все время пытались сказать, что Россия неспособна что-то сделать в футболе. Она способна! Наша сборная это показала», — отметил Минниханов.
Он добавил, что и дальше будет болеть за российскую сборную и ни за какую другую.
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