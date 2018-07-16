Роспотребнадзор рекомендует казанцам не купаться в Комсомольском озере

Качество воды на пляже «Комсомольский» не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Управление Роспотребнадзора по РТ просит воздержаться от купания в озере Комсомольское, которое находится в поселке Дербышки. Данная информация была опубликована на официальном сайте службы.

В результате проверки в местах отдыха было обнаружено, что качество воды на пляже «Комсомольский» не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям.

Администрации муниципального образования и ответственным юридическим лицам предложили поставить объявления о запрете купания в указанном водоеме.

Также под запрет попал городской пляж в городе Лениногорск.