В ближайшие сутки в Татарстане пройдут грозы, сопровождаемые сильным ветром.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). МЧС Татарстана напоминает жителям и гостям республики о мерах безопасности в непогоду. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», в ближайшие сутки на территории республики пройдут грозы. Сила ветра в некоторых районах будет достигать 15 – 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий ГУ МЧС России по РТ напоминает, что сильный ветер, гроза и сильный дождь представляют серьезную опасность для всех участников дорожного движения.

В случае ухудшения погоды, находясь на улице, нужно избегать пребывания рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин, также рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.

Если непогода застала вас в пути, следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и необдуманных маневров. Постарайтесь обойтись без внезапных торможений и выбрать безопасную скорость.

