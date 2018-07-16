Нижнекамские врачи сразились в чемпионате по рыбной ловле «Рыбка – Клюнь 2018»

В завершение чемпионата «Рыбка – Клюнь 2018. Летний сезон» участники сварили наваристую уху.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Медицинские работники Нижнекамска сразились в чемпионате по рыбной ловле «Рыбка – Клюнь 2018. Летний сезон», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



В традиционных состязаниях приняли участие восемь команд по два человека. Двухчасовая рыбалка проходила в 30 километрах от города, у одной из рек.





Первую рыбу поймала команда рентгенолога Мозипа Талыпова – самого взрослого и опытного участника. Несмотря на удачу, первое место в соревнованиях по рыбной ловле заняла команда хирургов Нижнекамской центральной районной больницы Романа Каракулова и Роберта Валеева. Второе место присудили сосудистому хирургу Руслану Шакирову и фельдшеру поликлиники №1 Чулпан Сафиной, «бронза» досталась рентгенологу отделения лучевой диагностики Мозипу Талыпову и рентген-лаборанту Наталье Васильевой.





Также были отмечены победители в номинациях «Самая активная рыбачка», «Самый активный участник», «Самый активный спонсор» и «Самый активный организатор».



В завершение чемпионата «Рыбка – Клюнь 2018. Летний сезон» участники сварили наваристую уху.