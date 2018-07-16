Исполнительное производство за неуплату налогов и сборов, а также пени за них было открыто 13 июня 2018 года.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Саранские приставы не смогли взыскать в Жерара Депардье долги по налогам, сообщает РИА Новости.

Как следует из данных на сайте Федеральной службы судебных приставов по республике Мордовия, исполнительное производство за неуплату налогов и сборов, а также пени за них было открыто 13 июня 2018 года. Спустя две недели, 28июня, дело было прекращено.

Сумма, которую задолжал актер налоговой, неизвестна.

