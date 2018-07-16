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Татар-информ

16 июля 2018, 21:56

Наука и образование

Молодые ученые со всего мира выступят с трехминутными докладами в КФУ

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Молодым ученым предоставляется три минуты, чтобы представить свои идеи из научной, общественной, производственной сферы.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Молодые ученые со всего мира выступят с лекциями в КФУ на российском этапе международной молодежной конференции FallingWallsLab, сообщает пресс-служба Минобразования РТ.

Конференция пройдет 14 сентября. Молодым ученым предоставляется три минуты, чтобы представить свои идеи из научной, общественной, производственной сферы. Победитель отправится в столицу Германии, где представит Россию.

Заявки принимаются по почте fallingwalls@kpfu.ru до 3 сентября 2018 года.

К письму нужно приложить заполненную анкету: ФИО, email, место учебы, направление подготовки, курс, наличие ученой степени, год присвоения, место работы, название идеи, описание идеи одним предложением, основное содержание презентации (проблема и ее решение), ответ на вопрос, почему вы хотите поучаствовать в конференции FallingWalls.

 

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