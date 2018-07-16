Рустам Минниханов прокатился на беспилотнике «Яндекс»

Президент Татарстана оценил высокий уровень российской разработки и отметил, что в стране талантливая молодежь.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Президент Татарстана Рустам Минниханов проехался на беспилотнике «Яндекс». Об этом он сам рассказал на церемонии открытия VII Международного Летнего кампуса РАНХиГС в Иннополисе.

«Я смог проехать на беспилотном автомобиле „Яндекс“. Российские разработки. И он едет не только по одному кругу, он проехал по всем микрорайонам. Это говорит о том, что наша молодежь такая же талантливая, как и везде», — подчеркнул Президент республики.

В середине июня Президент РТ одним из первых прокатился на беспилотном шатле КАМАЗа. Затем он перевозил туристов во время ЧМ-2018 по специально построенной трассе вдоль улицы Сибгата Хакима.