Министр спорта РТ об Олимпиаде в Казани: Это очень-очень отдаленная перспектива

После снятия с России запрета на участие в заявочных кампаниях, можно будет рассмотреть ряд олимпийских направлений, подчеркнул Владимир Леонов.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Включение Казани в борьбу за возможность принять у себя летние Олимпийские игры на данный момент — отдаленная перспектива, и говорить об этом серьезно в настоящее время не представляется возможным, заявил сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Чисто гипотетически на летние Олимпийские игры у нас остался следующий сезон – это 2032 год. Я даже не знаю, когда это мир так быстро меняется, все так скоро и быстро, что мы через два года... Гипотетически, мы можем подать заявку только туда, потому что МОК (Международный олимпийский комитет) принял такое решение: они разыграли сразу два года — это наш любимый город Париж, который будет проводить в 2024 году Олимпийские игры, и наш не менее любимый город Лос-Анджелес, который будет в 2028 году проводить летние Олимпийские игры. Ну, и соответственно 2020 год — Токио. Поэтому в этом направлении — это такая, очень-очень отдаленная перспектива», — прокомментировал министр.

Владимир Леонов подчеркнул, что сейчас у Казани большие планы в других, «неолимпийских», направлениях. Уже в 2019 году город примет чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills, который хоть и не является спортивным событием, обещает стать не менее зрелищным и притягательным, прибыльным с точки зрения инвестиций. Кроме того, в 2022 году в Казани состоится чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Министр выразил надежду на то, что чемпионат как «смотрибельное и востребованное» событие не останется без внимания туристов.

«Будем смотреть, — отметил Леонов. — Есть еще ряд направлений — Европейские Олимпийские игры, Юношеские Олимпийские игры, есть чемпионаты мира по другим видам спорта, есть совместные заявки. В общем, поверьте мне, что мы этим занимаемся уже давно. Был определенный ограничитель – вы знаете, что мы были лишены возможности участвовать в любой заявочной кампании из-за лишения аккредитации ряда национальных федераций, в том числе по антидопинговым вопросам. Сейчас этот процесс, надеемся, будет завершен, и мы, соответственно, сможем серьезно говорить и подавать заявки».

Ранее агентство сообщало, что глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о возможности Казани и Санкт-Петербурга побороться за право проведения летних Олимпийских игр в 2036 году.