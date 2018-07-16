Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

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Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Иннополис, 16 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Впервые Международный Летний кампус РАНХиГС собрал свыше 200 студентов бакалавриата, большая часть которых приехали из-за рубежа. Церемония открытия образовательного форума, который проходит в седьмой раз, началась в технопарке им. Попова в Иннополисе.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау зачитал приветствие участникам кампуса, направленное главой Министерства культуры Владимиром Мединским. Мау отметил, что впервые больше половины участников форума — иностранцы. Он поблагодарил руководство Татарстана за организацию такого сложного мероприятия.
«Мы знаем, что все, за что берется Рустам Нургалиевич, оказывается успешным. Я желаю, чтобы эта традиция продолжилась, в том числе в партнерстве с нашей Академией», — сказал Мау.
В свою очередь, Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал всех гостей на татарском и русском языках. Он отметил, что в этом году создано отдельное Министерство молодежи Татарстана. Его глава Дамир Фаттахов также присутствовал на церемонии открытия.
Международный Летний кампус РАНХиГС проходит в седьмой раз, в четвертый раз — в Иннополисе. За все годы в нем поучаствовало свыше 1500 человек более чем из 40 стран.
Ключевой темой образовательного форума в этом году станет предпринимательство в области культуры и развлечений. Кампус собрал 220 студентов бакалавриата: около 100 иностранных студентов, 55 представителей Академии и вузов АИРР (Ассоциация инновационных регионов России), еще 80 человек — делегация от Республики Татарстан.
Гостями Летнего кампуса Президентской академии в этом году станут президент Российского танцевального союза Станислав Попов, гендиректор Венского Бала в Москве Александр Смагин, кинорежиссер Алексей Учитель, а также актер театра и кино Александр Кузнецов.
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