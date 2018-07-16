На десяти площадках Альметьевска выступили джазмены, трио «Зу-Ляй-ля» и поэты

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Фото: Знамя труда
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В минувшую субботу на десяти площадках города Альметьевска выступили артисты в рамках проекта «Культурная среда», пишет газета «Знамя труда».
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои». Зрители увидели выступление инструментального ансамбля Grand Trio. Музыканты привнесли в вечер нотки советского джаза, начав выступление с композиции «Неудачное свидание» композитора Александра Цфасмана.
Инструментальное звучание разбавила вокалом Дарья Никулина, исполнив хиты советской и российской эстрады. Равнодушных зрителей на улице Гагарина не осталось, и даже те, кто сидел на скамейках, присоединились к ритмичным танцам.
В этом году количество площадок «Культурной среды» увеличилось. Теперь мероприятия проходят в поселке Нижняя Мактама и микрорайоне «Западные ворота». Но по количеству посещаемости «Культурной среды» бьет рекорды городской парк.
Целью проекта является приучение горожан к культуре пребывания в парках и скверах. При этом люди становятся не только зрителями, но и участниками мероприятий. Так, в прошлом году начал работать уличный театр.
Для всех собравшихся на площадке проекта в микрорайоне «Западные ворота» состоялась пиратская вечеринка «В поисках сокровищ» от анимационной студии «Смайлик». В парке «Шамсинур» выступили девушки из трио «Зу-Ляй-Ля». В литературном дворике поэты сразились в батле, а художники провели мастер-классы. Завершился субботний вечер показом фильма «Всегда говори "Да!"» на городском пляже.
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Роли в фильме исполнили актеры Александр Михайлов, известный по фильму «Любовь и голуби», Андрей Мерзликин («Бумер»), а также балерина Илзе Лиепа.
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
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