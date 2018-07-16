Горожане убивали не только взрослых особей, но и детенышей «пресмыкающихся».

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Жители индонезийского города Соронг из мести уничтожили 292 крокодила, сообщает газета «Известия».

В субботу, 14 июля, в небольшом индонезийском городе Соронг крокодил растерзал пожилого мужчину. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Горожане решили отомстить за гибель мужчины и отправились на крокодилову ферму, где зарезали 292 крокодила. Люди уничтожали не только взрослых особей, но и молодое потомство.

Местные власти осудили массовое истребление пресмыкающихся.

