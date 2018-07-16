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Оксана Романова

16 июля 2018, 15:40

Общество

Институт проблем экологии АН РТ поможет Свияжску создать экологический маршрут

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Фото: Рамиль Гали, Салават Камалетдинов


Специалисты обследуют Голубой залив для разработки «зеленого тура» по островам акватории.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Институт проблем экологии и недропользования АН РТ и музей-заповедник «Остров-град Свияжск» совместно разработают новый туристический маршрут экологической направленности. Об этом сообщил сегодня в ИА «Татар-информ» на пресс-конференции «Экологический гид по зеленым уголкам Татарстана» заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.

«Со Свияжским музеем-заповедником достигнута договоренность о том, что мы будем разрабатывать для них экологические маршруты. На этой неделе должен состояться первый выезд совместно со специалистами музейного отдела-заповедника. Мы будем искать и фактически уже прокладывать маршруты для тех туристов, которые будут посещать Свияжск», – сказал Иванов.

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Он также напомнил, что к настоящему времени в Татарстане экологические маршруты созданы и предлагаются для посещения в Волжско-Камском государственном биосферном заповеднике и Национальном парке «Нижняя Кама». Такая работа проводилась здесь с момента основания этих особо охраняемых природных территорий (еще в советские годы) с учетом того, что у них есть определенные ограничения по посещению.

«Национальный парк имеет несколько экологических троп, которые можно посетить всем желающим. В заповеднике, который имеет самый строгий режим охраны (вход и въезд в заповедник в принципе запрещен), есть уникальный по своему собранию дендрарий, который могут посетить и школьники, и все желающие и организованными, и неорганизованными группами», – напомнил Дмитрий Иванов.

При этом он акцентировал внимание на том, что у заповедника есть два кластерных участка, «которые удивительным образом совпали с историческими центрами, –– Спасским заказником (Болгарским музеем-заповедником) и Свияжским заказником (островом-градом Свияжск)».

«Сам Бог, сам Аллах велел, чтобы мы сочетали в пределах этих двух крупнейших туристических центров республики эти виды туризма – историко-культурный и экологический», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

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Как примеры успешной реализации программ экологического туризма замдиректора Института проблем экологии и недропользования АН РТ привел Йеллоустонский национальный парк и Приокско-Террасный природный биосферный заповедник. Если в последнем обитают бизоны и в то же время развита инфраструктура для туристов, в том числе существует веревочный парк, то на территории особо охраняемых природных территорий Татарстана «есть не менее красивый зубр», однако веревочная экотропа организована пока только на Лебяжьем озере.

«Надо сделать, чтобы в каждом районе был экологический уголок, куда могли бы приехать не только туристы из-за рубежа, но и из Казани, из других городов, просто местные жители. Какой спектр услуг мог бы быть представлен туристам? Рыбалка, охота, катание на лодках… При подведении итогов чемпионата мира по футболу стало ясно, что многие туристы, оказавшись в России, специально поехали и в Карелию (хотя там ЧМ не проводился) посмотреть на Кижи, Онежское озеро, просто проехать по воде между островами. Так зачем далеко ходить? В Казани мы сели на пароходик, проехали до Голубого залива, там замечательная система островов. Мы там сейчас как раз работаем, делаем экологическое обследование. Пусть это будет простая экскурсия с гидом, который владеет материалом о Волге, ее берегах, населяющих их видах… Я думаю, каждый посетивший такую экскурсию останется доволен. Не говоря об окрестностях Свияжска и Болгара», – уверенно заявил Иванов.

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Обо всех особо охраняемых природных территориях Татарстана, а их более 180, можно найти информацию в карманном «Экологическом гиде по зеленым уголкам Татарстана».

Как анонсировал старший научный сотрудник Института проблем экологии и недропользования АН РТ Ирек Зиганшин, в перспективе издание гида на английском, татарском языках и даже китайском.
 

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