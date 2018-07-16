Трамп поздравил Путина с успешным проведением ЧМ-2018

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). На встрече в Хельсинки с Президентом России Владимиром Путиным лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил его с успешным проведением чемпионата мира по футболу — 2018 в России, сообщает РБК.
По сообщению РИА Новости, открытая часть переговоров в узком составе длилась почти 5 минут.
«У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдём на них ответы. Хорошо быть с вами сегодня», — отметил в конце Трамп и протянул Путину руку для рукопожатия.
После завершения открытой части начнутся переговоры. Планируется, что лидеры двух стран сначала пообщаются с глазу на глаз, после чего встреча продолжится в расширенном формате, где также примут участие сопровождающие глав двух стран «команды».
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин опоздал на саммит на полчаса.
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