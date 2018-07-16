Владимир Юдин был известен в спортивных кругах города и республики как чемпион Евразии по боям без правил и тренер по смешанным боевым единоборствам.

(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах найден мертвым заместитель директора ДЮСШ «Витязь» Владимир Юдин, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

Заместитель директора ДЮСШ «Витязь» Владимир Юдин был найден мертвым на своем рабочем месте в спортивной школе. Тело обнаружил работник ДЮСШ утром в понедельник, 16 июля. При первичном осмотре следователями не были обнаружены признаки насильственной смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Владимир Юдин был известен в спортивных кругах города и республики как чемпион Евразии по боям без правил и тренер по смешанным боевым единоборствам.