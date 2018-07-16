Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Два человека получили травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Лаишево, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о серьезном ДТП на улице Ленина в Лаишево пришло сегодня в десять часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112.
На узкой городской дороге лоб в лоб столкнулись легковушки «Тойота» из Вологодской области и «Лада» 14-й модели. Удар был такой силы, что автомобили буквально раскидало по разным сторонам дороги.
В результате аварии различные травмы получила пассажирка японской легковушки. Ее на машине скорой помощи доставили в РКБ в Казань. Также пострадал водитель «Лады». После осмотра медиками «скорой», было принято решение о госпитализации потерпевшего в Лаишевскую БСМП.
Прибывшие к месту ЧП пожарные ПСЧ №118 оперативно отключили аккумуляторы у обеих легковушек и осмотрели место ДТП.
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