Трафик аэропорта «Казань» во время ЧМ превысил показатели за 2017 год в два раза

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). По предварительным данным, трафик Международного аэропорта «Казань» во время чемпионата мира по футболу 2018 превысил прошлогодние показатели времен Кубка конфедераций в 1,5 — 2 раза. За время проведения мундиаля в аэропорту Казани было обслужено 1 тысяча 686 рейсов, сообщил сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
«Очень слаженно мы отработали по всей нашей транспортной инфраструктуре. Здесь, конечно, основной хаб — это аэропорт Казани, который отработал очень четко, оперативно. Даже когда прилетали команды, они оценили: с момента выгрузки из самолета до момента посадки в автобус проходили считанные минуты, все работало как часы, ни одного сбоя не было, всех мы приняли», — отметил он.
Успешно была отработана система бесплатного проезда, каждый день чемпионата в Казань прибывало по пять поездов с болельщиками, рассказал Леонов. По данным Минспорта РТ, бесплатные дополнительные шаттлы до стадиона «Казань Арена», запущенные в дни матчей, перевезли 200 тысяч болельщиков.
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