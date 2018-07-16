Четверо детей и девушка-водитель пострадали в ДТП в Татарстане

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Фото: ГУ МЧС по РТ
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Четверо детей и автоледи пострадали в ДТП в Татарстане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о ДТП на 28-м км автодороги Альметьевск – Джалиль пришло сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112.
Автоледи за рулем малолитражки «Тойота Аурис» не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет. Машина несколько раз перевернулась и осталась лежать на крыше. От удара автомобиль серьезно пострадал – у машины вырвано переднее колесо, смята крыша и деформирован кузов.
В результате аварии различные травмы получили женщина-водитель и четверо детей – двое мальчиков 14 и 6 лет и две восьмилетние девочки.
Чтобы исключить возгорание, прибывшие по вызову сотрудники ОП «Новое Каширово» и спасатели ЗПСО, отключили аккумулятор у разбитого автомобиля и поставили его на колеса. Пострадавших женщину и детей доставили в медсанчасть в Альметьевск.
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