Ак Барс Банк спонсирует реставрацию дома Беркутова в Казани

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Ярким благотворительным проектом, направленным на сохранение архитектурного наследия городов России – зданий и сооружений, является «Том Сойер Фест». В 2018 году благодаря спонсорской помощи организаторы планируют восстановить шесть домов в Казани. Одним из крупных спонсоров фестиваля в этом году стал Ак Барс Банк.
Дом Беркутова по адресу: ул. Фатыха Карима, 11 является одним из немногих оставшихся образцов деревянного зодчества в Казани. Здание – памятник татарского модерна и самый сложный объект проекта. На восстановление декора на его фасаде требовалось собрать 1,3 млн рублей. В полном объеме средства на восстановление выделил Ак Барс Банк.
В настоящее время детали декора находятся в процессе изготовления, а к несложной работе по покраске элементов привлекаются волонтеры.
Фестиваль «Том Сойер Фест» проходит одновременно в 20 городах России. В Казани проект проводится в третий раз. В этом году казанские активисты планируют отремонтировать фасады шести домов – в полтора раза больше, чем годом ранее.
Дома расположены в двух основных частях исторического центра Казани. Три дома, у которых обновят фасады – на улицах Волкова, Достоевского и Калинина, еще три дома – в Старо-Татарской слободе, на улицах Карима, Садыковой, Тукая.
Все ремонтные работы производятся силами активистов, неравнодушных горожан. В фестивале могут принять участие все жители города независимо от уровня подготовки и возраста. Организаторы просят откликнуться всех неравнодушных жителей Казани.
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