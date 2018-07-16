Главное
Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

Татар-информ

1 января 1970, 03:00

Реклама

Следующая новость
Новости дня
15:45
Саранские приставы не смогли взыскать в Жерара Депардье долги по налогам
15:44
Минниханов обсудил с заместителем министра связи РФ реализацию программы «Цифровое здравоохранение»

Тестирование технологий программы планируется проводить в нескольких российских регионах.

15:40
Институт проблем экологии АН РТ поможет Свияжску создать экологический маршрут

Специалисты обследуют Голубой залив для разработки «зеленого тура» по островам акватории.

15:40
Министр спорта РТ об Олимпиаде в Казани: Это очень-очень отдаленная перспектива

После снятия с России запрета на участие в заявочных кампаниях, можно будет рассмотреть ряд олимпийских направлений, подчеркнул Владимир Леонов.

15:29
Рустам Минниханов прокатился на беспилотнике «Яндекс»

Президент Татарстана оценил высокий уровень российской разработки и отметил, что в стране талантливая молодежь.

15:25
В Набережных Челнах пятый день подряд ищут 15-летнюю школьницу
15:16
Летний кампус РАНХиГС впервые принял более 100 иностранных студентов

В Иннополисе открылся VII Международный Летний кампус РАНХиГС, участниками которого стали более 200 участников.

15:10
Трамп поздравил Путина с успешным проведением ЧМ-2018
15:02
На повышение квалификации россиян предпенсионного возраста планируют выделять 5 млрд рублей в год
15:00
МегаФон» в Казани развернул пилотную зону 5G для автономных электробусов «КАМАЗ»
14:52
В 35-м комплексе Набережных Челнов построят православную гимназию

Уже готов эскизный проект будущего учебного заведения, теперь предстоит разработать рабочий проект и пройти госэкспертизу.

14:50
Трафик аэропорта «Казань» во время ЧМ превысил показатели за 2017 год в два раза

За время проведения мундиаля в аэропорту Казани было обслужено 1 тысяча 686 рейсов.

14:41
Бюджетный Комитет Госдумы поддержал изменения в пенсионное законодательство
14:35
Два человека получили травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Лаишево

От удара машины раскидало по разным сторонам дороги.

14:29
В Тукаевском районе назначен новый начальник Управления образования

До назначения на должность Айгуль Мухаметзянова была доцентом кафедры Елабужского института КФУ.

14:25
Четверо детей и девушка-водитель пострадали в ДТП в Татарстане

Авария произошла сегодня утром на 28-м км автодороги Альметьевск – Джалиль.

14:20
Ак Барс Банк спонсирует реставрацию дома Беркутова в Казани
14:16
На стадионе «Казань Арена» будет открыт обновленный Музей спорта Татарстана

Музей займет площадь в тысячу квадратных метров, которая во время ЧМ использовалась в качестве волонтерского центра.

14:14
Обелиск солдатам Великой Отечественной войны открыли в Елабужском районе РТ

Открытие обелиска приурочили ко Дню села.

14:10
Путин опоздал на саммит с Трампом в Хельсинки
14:00
В первом полугодии клиенты ВТБ МС приобрели четыре тыс. полисов ДМС
13:57
Экологи Татарстана предостерегли туристов от ядовитых степных гадюк в районе Болгар

Северная колония пресмыкающихся считается одним из самых ядовитых видов.

13:46
Стали известны победители фестиваля «Алтын калэм» – «Золотое перо»

Наградой фестиваля стало обучение в КФУ по специальности «Журналистика» на русском и татарском языках за счет средств республиканского гранта.

13:44
В преддверии встречи с Путиным Трамп позавтракал с Президентом Финляндии
13:40
ВТБ Факторинг укрепил лидерство на рынке факторинга по итогам полугодия
События

16 июляБудни 16 – 19 июля в Казани: JAZZ в Кремле, Цветочный фестиваль, литературный марафон

16 июляОлег Пелевин: Стратегия-2030 оживила гражданскую активность татарстанцев

16 июляБизнес на тортах: все секреты кондитеров Казани

16 июляВасим Вахитов: Многие думают, что РОСИНКАС занимается только перевозкой ценностей, но мы готовы предложить бизнесу новые услуги

15 июляПо улицам Челнов медвежонка водили: волонтеры Автограда опасаются за судьбу лесного зверя

15 июляБывают ли огурцы и помидоры без пестицидов и как не отравиться нитратами — отвечают эксперты

15 июляВстреча Трампа и Путина: о чем будут говорить и какой подарок везут США для России