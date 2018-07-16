На стадионе «Казань Арена» будет открыт обновленный Музей спорта Татарстана

Музей займет площадь в тысячу квадратных метров, которая во время ЧМ использовалась в качестве волонтерского центра.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Музей спорта Республики Татарстан имени Ш. Галеева в скором времени переедет в здание стадиона «Казань Арена». Собрание музея обогатится новыми экспонатами, расширятся его площади. Об этом сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Это решение принято на прошедшей коллегии в рамках старого министерства (21 июня 2018 года Госсовет РТ одобрил разделение Министерства по делам молодежи и спорту РТ на два отдельных ведомства). Мы сегодня на „Казань Арена“, на футбольном стадионе, формируем концепцию обновленного музея спорта Татарстана. <...> В ближайшее время мы представим концепцию и уже начнем работать по переезду музея спорта на стадион», — отметил министр.

Обновленный музей займет площадь двух этажей, около тысячи квадратных метров, которая во время чемпионата мира по футболу 2018 использовалась в качестве волонтерского центра.

Музей спорта Татарстана был открыт в 1996 году и с 2001 года располагается во Дворце спорта по адресу: Московская, 1. На данный момент коллекция музея выставлена в двух залах: зале истории спорта и зале олимпийской славы. Всего представлено 47 витрин экспонатов.