На стадионе «Казань Арена» будет открыт обновленный Музей спорта Татарстана

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Музей спорта Республики Татарстан имени Ш. Галеева в скором времени переедет в здание стадиона «Казань Арена». Собрание музея обогатится новыми экспонатами, расширятся его площади. Об этом сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.
«Это решение принято на прошедшей коллегии в рамках старого министерства (21 июня 2018 года Госсовет РТ одобрил разделение Министерства по делам молодежи и спорту РТ на два отдельных ведомства). Мы сегодня на „Казань Арена“, на футбольном стадионе, формируем концепцию обновленного музея спорта Татарстана. <...> В ближайшее время мы представим концепцию и уже начнем работать по переезду музея спорта на стадион», — отметил министр.
Обновленный музей займет площадь двух этажей, около тысячи квадратных метров, которая во время чемпионата мира по футболу 2018 использовалась в качестве волонтерского центра.
Музей спорта Татарстана был открыт в 1996 году и с 2001 года располагается во Дворце спорта по адресу: Московская, 1. На данный момент коллекция музея выставлена в двух залах: зале истории спорта и зале олимпийской славы. Всего представлено 47 витрин экспонатов.
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