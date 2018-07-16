В первом полугодии клиенты ВТБ МС приобрели четыре тыс. полисов ДМС

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). За первое полугодие 2018 года компания ВТБ Страхование реализовала почти 4 тысячи полисов добровольного медицинского страхования (ДМС).
Наибольшей популярностью пользовались продукты с телемедициной «Личный доктор» (31 процент) и «Личный врач» (17 процентов), а также полис «Управляй здоровьем» (15 процентов), предусматривающий оказание медицинской помощи, психологической поддержки и защиту интересов клиента в случае выявления онкологических заболеваний.
Наибольшее количество полисов приобрели жители Москвы и Московской области, Санкт- Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кирова, Воронежа, Новосибирска, Ставрополя, Курска и Екатеринбурга.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Продажи полисов ДМС мы запустили в конце прошлого года. Сразу увидели интерес к ним со стороны наших клиентов. Наши продукты позволяют получить сервисные опции, которые не предусмотрены системой обязательного медицинского страхования и, как правило, приобретаются в качестве дополнения к полису ОМС».
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