В Набережных Челнах пятый день подряд ищут 15-летнюю школьницу

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(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах пятый день подряд родственники и полиция ищут 15-летнюю школьницу.
В социальных сетях Автограда бурно обсуждают исчезновение 15-летней школьницы. Девочка ушла из дома пять дней назад. Ученица школы №38 вышла из квартиры в 45-м комплексе в девять часов вечера, и с тех пор о ее местонахождении родственники ничего не знают.
На девочке в тот момент была темные майка и юбка, а также фланелевая рубашка в красно-черную клетку. Родным удалось узнать, что в день исчезновения она была не одна. Девочка ушла с 26-летним парнем, которого теперь они тоже разыскивают.
Листовки с ориентировкой на пропавшую девочку расклеены на ближайшей от дома территории, в том числе и в школе, расположенной в соседнем комплексе. Пользователи социальных сетей предполагают, что девочка прячется, потому что боится возвращаться домой после длительного отсутствия. Но не все придерживаются этой точки зрения – часть челнинцев строят более мрачные догадки.
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