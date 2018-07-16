CashBack от АКИБАНКа: Ощутите выгоду за покупки по карте

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Лето — время отпусков, каникул и хорошего настроения. Для всех, кто любит проводить его, получая новые впечатления и яркие эмоции, с 1 июля 2018 г. АКИБАНК выплачивает повышенный CashBack в категории «Культура и искусство».
С программой лояльности от АКИБАНКа «CashBack — Ваша премия за покупки!» держатели карт АКИБАНКа могут получать выгоду от любых покупок.
ПАО «АКИБАНК» предлагает воспользоваться банковской картой при покупке билетов в кинотеатрах, посещении театров, музеев и картинных галерей, отдыхая в парках аттракционов с возвратом 5 процентов от суммы оплаты с 1 июля по 30 сентября 2018 года. Процент вернувшихся денег зачисляются на карту по итогам месяца. О зачислении вы узнаете из СМС-сообщения с указанием суммы. Потратить их вы можете на оплату различных услуг, покупки в магазинах, либо получить наличными через банкомат.
На другие категории товаров сумма вознаграждения составляет 0,5 процента.
Подробнее о действии Программы лояльности «CashBack — Ваша премия за покупки!» вы можете узнать на сайте банка или по телефону 8-800-100-2542 (звонок по РФ бесплатный).
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С перечнем товаров и услуг, правилами и тарифами по Программе вы можете ознакомиться на сайте банка.
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