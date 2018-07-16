ВТБ Факторинг укрепил лидерство на рынке факторинга по итогам полугодия

По данным Ассоциации факторинговых компаний, ВТБ Факторинг укрепил лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34 процента.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). По итогам первого полугодия 2018 года портфель ВТБ Факторинг достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), ВТБ Факторинг укрепил лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34 процента.

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Первая половина года была очень плодотворной и успешной для нашей компании при работе во всех сегментах рынка. Мы нарастили не только свои показатели, увеличив долю группы ВТБ, но и внесли значимый вклад в общий рост рынка. В наших планах — максимально приблизиться к отметке в 200 млрд рублей портфеля, сохранив уверенную текущую динамику бизнеса благодаря слаженной работе в команде группы ВТБ».

Текущий размер портфеля ВТБ Факторинг является очередным историческим максимумом, как для компании, так и рынка в целом.

Для справки:

ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) — предоставляет факторинговые услуги с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. География деятельности компании охватывает 15 крупнейших городов России, привлечение клиентов на факторинговое обслуживание ведется также через филиалы Банка ВТБ. ВТБ Факторинг является членом крупнейших международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний.