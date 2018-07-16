ВТБ Факторинг укрепил лидерство на рынке факторинга по итогам полугодия

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). По итогам первого полугодия 2018 года портфель ВТБ Факторинг достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), ВТБ Факторинг укрепил лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34 процента.
Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Первая половина года была очень плодотворной и успешной для нашей компании при работе во всех сегментах рынка. Мы нарастили не только свои показатели, увеличив долю группы ВТБ, но и внесли значимый вклад в общий рост рынка. В наших планах — максимально приблизиться к отметке в 200 млрд рублей портфеля, сохранив уверенную текущую динамику бизнеса благодаря слаженной работе в команде группы ВТБ».
Текущий размер портфеля ВТБ Факторинг является очередным историческим максимумом, как для компании, так и рынка в целом.
Для справки:
ООО ВТБ Факторинг — дочерняя компания Банк ВТБ (ПАО) — предоставляет факторинговые услуги с 2009 года. Лидер рынка факторинга с 2011 года. География деятельности компании охватывает 15 крупнейших городов России, привлечение клиентов на факторинговое обслуживание ведется также через филиалы Банка ВТБ. ВТБ Факторинг является членом крупнейших международного факторингового объединения FCI, а также Ассоциации факторинговых компаний.
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