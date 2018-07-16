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Татар-информ

16 июля 2018, 13:30

Экономика и финансы

Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на cian.ru

По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.

Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. С каждым из них пользователь сайта может взаимодействовать на разных этапах принятия решения — покупка недвижимости или подбор необходимого кредита. Например, в специальном калькуляторе (в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита) можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте vtb.ru.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо на главной странице cian.ru перейти в раздел «Ипотека». Желающим ознакомиться с условиями и программами на сайте банка нужно кликнуть на логотип ВТБ. Клиентам, которые уже определились со стоимостью недвижимости и размером первоначального взноса, необходимо указать эти параметры в соответствующих полях и перейти к выбору ипотечных программ на сайте ЦИАНа.

Пользователь может выбрать следующие ипотечные программы:

· Больше метров — меньше ставка (ставка снижена на квартиры площадью более 65 кв. м).

· Победа над формальностями (оформление ипотечного кредита по двум документам).

· Кредиты на новостройки и вторичное жилье.

· Ипотека с государственной поддержкой (программа льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 1 января 2018 г. родился второй и/или третий ребенок).

За первое полугодие 2018 г. через сайт банка было оформлено 17 процентов всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.

Иван Пятков, старший вице-президент — руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ, отметил: «Запуск совместного проекта позволит посетителям портала ЦИАН за считанные минуты подобрать нужный вариант недвижимости, выбрать оптимальную ипотечную программу банка ВТБ, рассчитать размер платежа и быть полностью уверенным в предстоящей ипотечной сделке. Мы рассматриваем компанию ЦИАН как стратегического партнера в развитии цифрового ипотечного бизнеса и планируем расширять форматы нашего сотрудничества».

Максим Мельников, генеральный директор ЦИАН, сказал: «Мы постоянно расширяем и совершенствуем функционал сайта cian.ru. Сейчас не нужно ходить в банковские офисы, искать разрозненную информацию на сайтах застройщиков — все можно сделать в одном месте: выбрать квартиру, подобрать ипотечную программу, уточнить все детали на сайте банка, перейдя по гиперссылке. Мы рады сотрудничеству с ВТБ — одним из крупнейших банков страны, это повысит доверие наших пользователей».

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