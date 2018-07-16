Свыше 254 тысяч болельщиков посетило стадион «Kazan Arena» во время матчей ЧМ

60 процентов зрителей матчей мундиаля в Казани — иностранные болельщики, и только 40 процентов — российские.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Суммарно 254 тысячи 448 болельщиков посетило стадион «Kazan Arena» за время всех шести матчей чемпионата мира по футболу 2018 в Казани.

Средняя загрузка стадиона составила 98,9 процента, рассказал сегодня во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре ЧМ министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Практически каждый день были аншлаги, это очень серьёзная цифра для стадиона "Kazan Arena"», — подчеркнул министр.

Владимир Леонов также подчеркнул, что 60 процентов зрителей матчей мундиаля в Казани — иностранные болельщики, и только 40 процентов — российские.