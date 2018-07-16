В 35-м комплексе Набережных Челнов построят православную гимназию

Уже готов эскизный проект будущего учебного заведения, теперь предстоит разработать рабочий проект и пройти госэкспертизу.

(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Православную гимназию в Набережных Челнах построят в 35-м комплексе Нового города на территории прихода великомученика Георгия Победоносца, сообщили в благочинии Закамья.

Накануне в Свято-Вознесенском архиерейском подворье прошло собрание настоятелей Закамского благочиния, посвященное подготовке к строительству гимназии.

Как сообщил благочинный Закамья, протоиерей Андрей Дубровин, на данный момент готов эскизный проект будущей гимназии. И он уже согласован с главным архитектором города. Теперь предстоит разработать рабочий проект и пройти государственную экспертизу. На собрании прозвучало, что при строительстве обязательно будет учтено и мнение прихожан.