В 35-м комплексе Набережных Челнов построят православную гимназию

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Фото: благочиния Закамья
(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Православную гимназию в Набережных Челнах построят в 35-м комплексе Нового города на территории прихода великомученика Георгия Победоносца, сообщили в благочинии Закамья.
Накануне в Свято-Вознесенском архиерейском подворье прошло собрание настоятелей Закамского благочиния, посвященное подготовке к строительству гимназии.
Как сообщил благочинный Закамья, протоиерей Андрей Дубровин, на данный момент готов эскизный проект будущей гимназии. И он уже согласован с главным архитектором города. Теперь предстоит разработать рабочий проект и пройти государственную экспертизу. На собрании прозвучало, что при строительстве обязательно будет учтено и мнение прихожан.
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