За время проведения ЧМ фан-фест в Казани посетило 800 тысяч болельщиков

Зона болельщиков в столице Татарстана стала одной из самых крупных и посещаемых фан-зон мундиаля в России.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). За время проведения чемпионата мира по футболу 2018 Фестиваль болельщиков в Казани посетило 800 тысяч человек. Об этом сегодня рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов во время пресс-конференции в казанском городском пресс-центре чемпионата мира по футболу 2018.

Казанская площадка фан-феста, разбитая возле Центра семьи на набережной Казанки, стала одной из самых крупных и посещаемых фан-зон мундиаля в России, отметил Леонов.

Также он подчеркнул, что делегации ведомства в течение всего мундиаля проводили инспекции фан-феста и остались довольны всеми сервисами площадки.