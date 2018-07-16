На помощь 14-летним парням отправился сотрудник ГИМС.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше на Вятке двух подростков на лодке унесло течением, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером 14-летние парни катались на «Казанке 2М» без мотора вблизи сквера Яшьлек. В какой-то момент река начала уносить плавсредство от берега и ребятам потребовалась помощь спасателей.

Вскоре государственный инспектор Нижнекамского участкового отделения ГИМС обнаружил ребят в трех метрах от берега с противоположной стороны реки. Молодых людей передали сотрудникам полиции для разбирательства.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что не стоит отпускать несовершеннолетних на водоемы и в другие опасные места без присмотра взрослых. Детям следует объяснить элементарные правила безопасности и рассказать о местах, где играть не стоит.