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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше на Вятке двух подростков на лодке унесло течением, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером 14-летние парни катались на «Казанке 2М» без мотора вблизи сквера Яшьлек. В какой-то момент река начала уносить плавсредство от берега и ребятам потребовалась помощь спасателей.
Вскоре государственный инспектор Нижнекамского участкового отделения ГИМС обнаружил ребят в трех метрах от берега с противоположной стороны реки. Молодых людей передали сотрудникам полиции для разбирательства.
ГУ МЧС России по РТ напоминает, что не стоит отпускать несовершеннолетних на водоемы и в другие опасные места без присмотра взрослых. Детям следует объяснить элементарные правила безопасности и рассказать о местах, где играть не стоит.
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