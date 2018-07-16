Ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.

(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах появятся новые площадки для размещения сельскохозяйственных ярмарок. Исполком города опубликовал соотвествующий документ с перечнем мест их дислокации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время проведения осенней ярмарки на бульваре Галиаскара Камала произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. После этого прокуратура потребовала не проводить ярмарки рядом с проезжей частью. До этого в Челнах ярмарки проходили на Сармановском тракте, бульваре Галиаскара Камала и улице Шамиля Усманова.

С Сармановского тракта ярморочную площадку еще до ДТП власти перенесли к стадиону «Строитель». Однако фермеров она не устроила, поскольку проходимость места оставляла желать лучшего. Они попросили челнинское руководство рассмотреть другие варианты размещения сезонной торговли. Руководитель исполкома города Ринат Абдуллин сообщил, что новой площадкой может стать место возле бывшего РК «Колизей». Однако это намерение не нашло отражение в новом постановлении. Возможно, это связано с реконструкцией здания, в которое должен переехать татарский театр. Проводить ярмарку возле стройплощадки посчитали неуместным.

В этом году в городе будут действовать три точки. В Центральном районе ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», в Комсомольском — перед стадионом «Строитель», в Автозаводском районе — на территории ипподрома. Торговля будет вестись по субботам еженедельно с 15 сентября по 23 декабря.