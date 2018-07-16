Рекомендуем
(Набережные Челны, 16 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах появятся новые площадки для размещения сельскохозяйственных ярмарок. Исполком города опубликовал соотвествующий документ с перечнем мест их дислокации.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время проведения осенней ярмарки на бульваре Галиаскара Камала произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. После этого прокуратура потребовала не проводить ярмарки рядом с проезжей частью. До этого в Челнах ярмарки проходили на Сармановском тракте, бульваре Галиаскара Камала и улице Шамиля Усманова.
С Сармановского тракта ярморочную площадку еще до ДТП власти перенесли к стадиону «Строитель». Однако фермеров она не устроила, поскольку проходимость места оставляла желать лучшего. Они попросили челнинское руководство рассмотреть другие варианты размещения сезонной торговли. Руководитель исполкома города Ринат Абдуллин сообщил, что новой площадкой может стать место возле бывшего РК «Колизей». Однако это намерение не нашло отражение в новом постановлении. Возможно, это связано с реконструкцией здания, в которое должен переехать татарский театр. Проводить ярмарку возле стройплощадки посчитали неуместным.
В этом году в городе будут действовать три точки. В Центральном районе ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», в Комсомольском — перед стадионом «Строитель», в Автозаводском районе — на территории ипподрома. Торговля будет вестись по субботам еженедельно с 15 сентября по 23 декабря.
Следующая новость
Субботний вечер прошел под лозунгом «Площадки. Летние. Жаркие. Твои».
Мужчина задолжал своему сыну около 38 тысяч рублей.
Пожилую женщину дважды штрафовали за продажу «огненной воды», но женщина не стала закрывать свой доходный бизнес.
Ярмарки будут проходить в агропромышленном парке «Южный», перед стадионом «Строитель» и на территории ипподрома.
Инцидент произошел в конце апреля в одном из домов Чистополя.
Восстанавливать проезжую часть будут несколько дней.
Выступление юных талантов Татарстана в Севастополе было приурочено к 235-годовщине со дня образования Черноморского флота России.
Долг перед рабочими превысил один миллион рублей.
Все паблик-арты, приуроченные к Кубку конфедераций – 2017 и ЧМ-2018 в Казани, выполнило творческое объединение «Супернова».
Организаторы мастер-класса предлагают вместе поразмышлять на тему «Казань – культурный перекресток!» и создать свою иллюстрацию.
Организация внедряет программу по выездным туристическим экомаршрутам Татарстана.
Граффити с изображением Нетто появилось на стене здания по ул. Сибгата Хакима.
16 июляМесси и Неймар, «движ» бразильских болельщиков и вылет Германии: чем запомнились матчи чемпионата мира по футболу в Казани?