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Татар-информ

16 июля 2018, 12:48

Общество

В Краснодарском крае с 16 июля начали платить курортный сбор

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Сумма курортного сбора составляет 10 руб. в сутки.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Краснодарском крае с 16 июля начали взимать курортный сбор в самых популярных у туристов районах региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Не будут платить курортный сбор жители Кубани, малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, рассказал Кондратьев. Остальные туристы будут платить по 10 руб. в сутки, уточнил губернатор.

Курортный сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Платить его будет нужно в пансионатах, отелях и санаториях в день прибытия. 

Все средства передадут в муниципалитеты городов и районов, где они были собраны, заверил глава региона.

Курортный сбор был запущен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Но с 1 мая его ввели только на Алтае на территории Белокурихи и на Ставрополье в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Курортный сбор в Крыму начнет действовать не раньше 1 мая 2019 года.

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