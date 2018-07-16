В Краснодарском крае с 16 июля начали платить курортный сбор

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(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Краснодарском крае с 16 июля начали взимать курортный сбор в самых популярных у туристов районах региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.
Не будут платить курортный сбор жители Кубани, малоимущие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, рассказал Кондратьев. Остальные туристы будут платить по 10 руб. в сутки, уточнил губернатор.
Курортный сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи и в четырех курортных поселениях Туапсинского района. Платить его будет нужно в пансионатах, отелях и санаториях в день прибытия.
Все средства передадут в муниципалитеты городов и районов, где они были собраны, заверил глава региона.
Курортный сбор был запущен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Но с 1 мая его ввели только на Алтае на территории Белокурихи и на Ставрополье в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Курортный сбор в Крыму начнет действовать не раньше 1 мая 2019 года.
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