В Верхнеуслонском районе РТ депутат скрыл 5 млн рублей доходов, авто и мотолодку

В справке о доходах супруги народного избранника не были указаны земельные участки в Казани и кредит на 4 млн рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе один из депутатов сельского поселения предоставил неполные сведения о своих доходах, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В частности, мужчина не указал в справке 5 млн рублей доходов, автомобиль, моторную лодку и предоставил неверные сведения о своих кредитных счетах за период с 2015 по 2017 год.

Помимо этого, в справке о доходах супруги не были указаны кредитный договор на четыре миллиона рублей, два земельных участка в Казани, а также наличие банковского счета на несовершеннолетнего ребенка.

В результате по инициативе прокурора района полномочия депутата были досрочно прекращены.