Стали известны победители фестиваля «Алтын калэм» – «Золотое перо»

Наградой фестиваля стало обучение в КФУ по специальности «Журналистика» на русском и татарском языках за счет средств республиканского гранта.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). 14 июля во время круиза на теплоходе «Павел Миронов» подвели итоги XXIII Республиканского фестиваля детской, юношеской и молодежной прессы «Алтын калэм» – «Золотое перо-2018», сообщает пресс-служба фестиваля.



Гран-при фестиваля (русская журналистика) «Золотое перо» получила Ангелина Малова из Казани, победительницей среди татароязычных журналистов стала Зульфия Хасанова из Арского района. «Открытием фестиваля» признана Александра Норкина из Нижнекамска.



Главной наградой фестиваля стало обучение в КФУ по специальности «Журналистика» на русском и татарском языках за счет средств гранта, выделенного из республиканского бюджета.



Финал премии проходил с 11 по 14 июля. Участие в творческих состязаниях приняли 103 юных журналиста. Отправившись в рабочее путешествие из Казани, участники посетили Свияжск, Болгар и Елабугу.



За три дня было издано четыре газеты на русском языке и две газеты – на татарском, подготовлены две телепередачи, сотни фоторепортажей, пять PR-проектов, проведено 36 часов в радиоэфире, а также создан информационный сайт фестиваля в рамках направления «Мультимедийная журналистика».