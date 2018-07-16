Более двух тысяч иностранных волонтеров из 112 стран мира были заняты на ЧМ в России

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Более двух тысяч иностранных волонтеров из 112 стран мира были заняты на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. Из 35 тысяч волонтеров, принимавших участие в мундиале, 7 процентов составили иностранные добровольцы.
Об этом сегодня во время прямой линии с городами-организаторами чемпионата мира по футболу в городском пресс-центре Москвы рассказала руководитель Департамента по работе с волонтерами оргкомитета «Россия-2018», член оргкомитета Года добровольца (волонтера) в России Татьяна Гомзякова.
«Австралия, Бразилия, Германия, Америка — это разные совершенно страны, 112 стран. Иностранные волонтеры — большие молодцы, у очень многих есть опыт участия в мероприятиях ФИФА, чемпионатах, которые проходили в других странах, это нам очень помогало. Когда они ехали к нам в страну, они очень боялись языкового барьера, потому что не все знали русский язык, но буквально несколько дней, и команда волонтеров стала единой, все общались и помогали друг другу. Они уезжали со словами: "Россия — прекрасная страна"», — отметила Гомзякова.
Глава Департамента по работе с волонтерами также озвучила некоторую статистику: по ее словам, средний возраст волонтера, задействованного на мундиале, составил 24 года. 36 процентов всех добровольцев составили мужчины, соответственно 64 процента — женщины.
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