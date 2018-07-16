В ИА «Татар-информ» расскажут о первых итогах работы ветеринарной сертификации «Меркурий»

(Казань,16 июля, «Татар-информ»). Завтра, 17 июля, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о первых итогах работы электронной ветеринарной сертификации по системе «Меркурий» — эпизоотическая ситуация в РФ.
В мероприятии примут участие ветеринарный врач ветеринарного объединения г. Казани Булат Нуриахмитов, начальник отдела ГУВ КМ РТ Александр Козлов, заместитель начальника Управления РСХН по РТ Евгений Иванов, начальник отдела Управления РСХН по РТ Ильшат Мухаметшин.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
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