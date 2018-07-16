В Госдуме прокомментировали заявление Президента Хорватии о диалоге с Россией

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Визит Президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Россию во время мундиаля должен располагать к трезвым оценкам России и ее роли. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, сообщает RT.
Новиков выразил свою уверенность в том, что страны должны вести диалог с Россией. Он подчеркнул, что заявление Грабар-Китарович сделано в русле ожиданий, которые сильны в ЕС, вопреки мнению некоторых политиков.
Ранее Грабар-Китарович заявила, что с Россией необходимо сотрудничать, а не изолировать ее. По ее словам, страны должны вести переговоры, касающиеся в первую очередь общей угрозы для безопасности.
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