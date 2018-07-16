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Татар-информ

16 июля 2018, 12:17

Общество

В Татарстане отремонтируют 216 лифтов в семи крупнейших городах

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На ремонт и замену шахт и оборудования республика готова потратить 427 миллионов рублей.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан объявил тендер на ремонт и замену лифтовых шахт и оборудования в семи городах Татарстана. Информация об этом была размещена на официальном портале Единой информационной системы в сфере закупок.

По условиям тендера, ремонт или замена шахт и оборудования лифтов затронут Казань, Набережные Челны, Елабугу, Бугульму, Альметьевск, Нижнекамск и Зеленодольск. 216 непригодных для эксплуатации подъемников будут отремонтированы или заменены.

Начальная цена аукциона составляет 427 миллионов рублей. Торги состоятся 23 июля 2018 года.

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