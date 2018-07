Названы самые популярные песни у иностранных болельщиков чемпионата мира

Когда в метро звучали каверы на We Will Rock You, We Are The Champions и Nothing Else Matters, туристы начинали подпевать, танцевать и делать селфи.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). Хиты легендарных групп Queen и Metallica, исполнявшиеся участниками проекта «Музыка в метро», получили наибольшую популярность у иностранных болельщиков вовремя мундиаля, пишут «Известия».



По словам главы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, творчество Queen и Metallica знакомо большинству иностранцев. Поэтому, когда в метро звучали каверы на We Will Rock You, We Are The Champions и Nothing Else Matters, туристы начинали подпевать, танцевать и делать селфи с музыкантами.



Болельщики с Ближнего Востока чаще просили музыкантов спеть песню Habibi, популярную в регионе, а представители Латинской Америки «заказывали» хит Asereje группы Las Ketchup.



Также большой популярностью пользовались русские песни — «Смуглянка» и «Катюша», многие иностранные болельщики даже подпевали музыкантам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань вошла в тройку городов с лучшими болельщиками сборной России.