Происшествие случилось в доме №60 по улице Карбышева.

(Казань, 16 июля, «Татар-информ»). В Казани с козырька подъезда спасатели сняли девушку с котенком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром в доме №60 по улице Карбышева 25-летняя жительница Казани забралась на навес, чтобы снять оттуда животное, однако спуститься самостоятельно уже не смогла.

Казанские спасатели помогли девушке слезть с козырька.